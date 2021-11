Giappone: retribuzioni dei lavoratori in crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumenta in Giappone il numero di aziende che stanno offrendo aumenti salariali ai loro dipendenti, dai colossi dell'auto sino ai ristoranti, in una corsa ad aggiudicarsi lavoratori nel contesto della ripresa dalla pandemia di Covid-19. Già prima della pandemia Toyota Motor faticava a trovare in Giappone lavoratori a tempo determinato per i turni notturni: per tentare di superare tali difficoltà l'azienda ha ora deciso di raddoppiare il suo bonus assunzione a 200mila yen (1.740 dollari). Gli aumenti delle retribuzioni sono funzionali alle politiche economiche promosse dal primo ministro Fumio Kishida, che ha promesso maggiori sussidi alle aziende che aumentano le retribuzioni dei loro dipendenti nel tentativo di promuovere una crescita redistributiva. Ad oggi circa 20 milioni di giapponesi sono impiegati in lavori temporanei o part-time, e la domanda per tali forme di impiego è in forte crescita a seguito dell'uscita del Paese dallo stato di emergenza pandemica. (segue) (Git)