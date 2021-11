Giappone: la regista Naomi Kawase nominata ambasciatrice di buona volontà Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regista giapponese Naomi Kawase, vincitrice di diversi premi al Festival del cinema di Cannes, è stata nominata ieri ambasciatrice di buona volontà dell'Unesco. Kawase è la prima donna giapponese e il quinto giapponese in assoluto ad assumere tale titolo onorifico, secondo quanto riferito dalla delegazione permanente del Giappone alle Nazioni Unite. La regista 52enne ha ottenuto l'onorificenza come riconoscimento per la sua filmografia, che si concentra sulla rappresentazione di storie di donne attraverso molteplici generazioni, e per le sue posizioni in favore dell'eguaglianza di genere. (Git)