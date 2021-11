Usa: California, oltre 200mila persone rischiano il blackout il Giorno del ringraziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 200mila persone in California rischia di essere private delle forniture di energia elettrica in concomitanza con le festività del Giorno del ringraziamento, a causa dell'interruzione del servizio da parte di una utility nel sud dello Stato, Edison International. I potenziali blackout interesseranno decine di migliaia di persone tra Los Angeles e San Diego. L'utility ha interrotto il servizio dalle ore 10.36 di ieri, nel timore che a causa della siccità e dei forti venti le sue linee di trasmissione ad alta tensione possano innescare incendi boschivi come quelli che hanno devastato lo Stato nel 2019. (Nys)