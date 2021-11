Usa: viaggi aerei per giorno del Ringraziamento raddoppiati rispetto a 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini statunitensi che hanno deciso di spostarsi in aereo in occasione del Giorno del ringraziamento sono raddoppiati rispetto al 2020. E’ quanto emerge dal monitoraggio effettuato dall’Amministrazione per la sicurezza dei trasporti (Tsa), che ha effettuato controlli su oltre 2,3 milioni di passeggeri delle compagnie aeree a ridosso della festività. Si tratta del numero più alto dall'inizio della pandemia, più del doppio delle persone rispetto al 2020 sono passate attraverso i controlli di sicurezza della Tsa. L’agenzia ha fatto sapere la scorsa settimana che prevede di esaminare circa 20 milioni di passeggeri aerei durante il periodo del Ringraziamento quest'anno. Le persone che viaggiano per il Ringraziamento quest'anno - in auto, autobus, treno o aereo - potrebbero raggiungere i 53 milioni.(Nys)