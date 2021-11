Argentina: governo annuncia avvio progetto su gasdotto Vaca Muerta (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sua volta anche il Brasile si è dichiarato interessato a importare gas dal giacimento non convenzionale di Vaca Muerta, nella patagonia argentina, e analizza insieme a Buenos Aires la possibilità di costruire un gasdotto. "Stiamo negoziando con l'Argentina", ha rivelato lo stesso presidente, Jair Bolsonaro ad aprile. "Il gas di Vaca Muerta non sappiamo quando ma arriverà, perché non è facile importare gas e costruire gasdotti", ha quindi aggiunto. Il riferimento del presidente brasiliano ad un vero e proprio negoziato in corso, indica che le conversazioni tra i due paesi hanno superato la "fase esplorativa" a cui aveva fatto riferimento precedentemente l'ambasciatore argentino a Brasilia, Daniel Scioli. In un'intervista con il quotidiano "Valor Economico", Scioli aveva affermato che "il gasdotto rappresenta il principale progetto binazionale". "Il Brasile ha bisogno di gas e noi abbiamo bisogno dei mercati e degli investimenti", aveva aggiunto l'ambasciatore argentino. (segue) (Abu)