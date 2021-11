Cina-Giappone: Pechino sollecita Tokyo a non boicottare le Olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha sollecitato il governo giapponese a sostenere le Olimpiadi di Pechino, e a non prendere parte a iniziative di boicottaggio diplomatico già ipotizzate da altri Paesi, inclusi gli Stati Uniti. "La Cina ha pienamente sostenuto il Giappone in occasione delle Olimpiadi di Tokyo" della scorsa estate, ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian. "Il Giappone dovrebbe esibire una basilare buona fede", ha aggiunto il funzionario. La scorsa settimana il presidente Usa Joe Biden ha confermato che la sua amministrazione sta valutando il boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali di Pechino in programma il prossimo febbraio. Tale forma di boicottaggio non influirebbe sulla partecipazione degli atleti statunitensi, ma invierebbe comunque un segnale di condanna per le violazioni dei diritti umani nello Xinjiang e ad Hong Kong. (Cip)