Brasile: governo invia in parlamento disegno di legge che facilita accesso al credito (3)

- Per il presidente della Banca centrale, Roberto Campos Neto, l'estensione della vendita fiduciaria e dell'ipoteca di uno stesso immobile per più operazioni, si traduce in finanziamenti su tempi più lunghi e a tassi inferiori rispetto al credito senza garanzie. "Il Brasile ha un enorme quantità di immobili, in grande percentuale già completamente pagati, ed è un peccato avere questa grossa opportunità in mano e non sfruttarla per ottenere credito, e così per generare risorse", ha concluso. (Beb)