Russia: incidente miniera in Siberia, le vittime sono 52

- Sono 52, fra cui sei operatori dei soccorsi, le persone morte nell'incidente avvenuto nella miniera russa di Listvjazhnaja, in Siberia, nella regione di Kemerovo. E' quanto riferito da un portavoce dei Servizi di emergenza russi. "In base ai dati preliminari, sono 52 le persone nell'incidente avvenuto nella miniera, inclusi sei soccorritori", ha detto il portavoce. Sinora il bilancio ufficiale delle vittime era di undici minatori, morti in seguito al crollo avvenuto questa mattina nella miniera, e di tre soccorritori. (Rum)