Perù: governo esclude chiusura unilaterale miniere ad Ayacucho (2)

- In riferimento alle proteste sociali che invocano la chiusura delle miniere e denunciano una situazione di grave emergenza ambientale nell'area di Ayaccucho, l'esecutivo di Pedro Castillo ribadisce il "rifiuto della violenza in tutte le sue forme, da qualunque parte provenga", riconoscendo tuttavia "il legittimo diritto alla protesta sociale". Il governo, prosegue il comunicato, "cerca di promuovere un nuovo approccio alle relazioni attive e positive tra le compagnie minerarie e le popolazioni delle aree di influenza, al fine di affrontare le preoccupazioni delle comunità e la cura dell'ambiente. Questo approccio rappresenta un nuovo trattamento dei conflitti sociali al fine di dare loro una soluzione reale e sostenibile, generando pace sociale per uno sviluppo armonioso dell'attività imprenditoriale, all'interno dell'attuale quadro giuridico". (segue) (Brb)