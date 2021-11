Perù: governo esclude chiusura unilaterale miniere ad Ayacucho (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio dei ministri, Mirtha Vasquez, aveva dichiarato martedì che nei prossimi giorni sarebbero state annunciate misure sui piani di chiusura delle quattro unità minerarie in questione, nel sud del Paese. L'annuncio seguiva una riunione con i rappresentanti della Società nazionale delle risorse minerarie, del petrolio e dell'energia (Snmpe) ritenuta proficua. "Il dialogo è stato dal nostro punto di vista abbastanza proficuo. Speriamo di poter annunciare nei prossimi giorni alcune misure su questo tema. Per parte nostra abbiamo espresso tutta la nostra volontà di rispettare la sicurezza giuridica e gli investimenti privati", aveva detto la premier. "Non abbiamo abbiamo parlato di nulla nello specifico, ci siamo scambiati alcune idee. C'è stata un'atmosfera di dialogo molto buona e molto proficua, che consideriamo come un primo passo molto positivo", ha detto per parte sua Raúl Jacob, presidente della Snmpe. (segue) (Brb)