Usa: nel messaggio di Trump per il Ringraziamento riferimenti velati a elezioni 2024

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha celebrato il giorno del Ringraziamento con un messaggio speciale contenente riferimenti velati ad un suo possibile ritorno come candidato per le elezioni del 2024. "Un periodo molto interessante nel nostro Paese, ma non preoccupatevi, torneremo ad essere grandi e lo faremo tutti insieme", ha detto Trump in una dichiarazione che riprende, parafrasandolo, il noto slogan del 2016 “Make America great again”, ossia “Rendi l'America grande di nuovo". “L'America non fallirà mai e non le permetteremo mai di andare nella direzione sbagliata. Troppe generazioni di grandezza contano su di noi. Godetevi il Ringraziamento sapendo che ci aspetta un futuro meraviglioso!”, ha aggiunto l’ex inquilino della Casa Bianca.(Nys)