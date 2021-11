Brasile: Bolsonaro, l'accoglienza di Macron all'ex presidente Lula “una provocazione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro ha dichiarato di aver giudicato l'accoglienza riservata dal presidente francese Emmanuel Macron all'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Pt), in visita a Parigi la scorsa settimana come una "provocazione". Lo ha riferito il presidente in un'intervista con Radio Sociedade Bahia. Lula è stato ricevuto con il protocollo riservato ai capi di stato, mentre il presidente Bolsonaro non ha mai ricevuto inviti o partecipato a incontri bilaterali con Macron. Da sempre critico rispetto al presidente Bolsonaro, il presidente francese ha promosso l'incontro con Lula in un momento in cui i rapporti tra Brasile e Francia sono molto freddi. Il presidente francese ha in più occasioni criticato apertamente la politica ambientale dell'attuale governo brasiliano, al punto da porre il veto francese alla firma dell'accordo commerciale con il Mercosul a causa "dell'ecocidio" in corso in Brasile.(Brb)