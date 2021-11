Brasile: governo invia in parlamento disegno di legge che facilita accesso al credito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il sottosegretario alle Politiche economiche del ministero dell'Economia, Adolfo Sachsida, grazie alla nuova legge lavoratori e imprenditori saranno nuovamente padroni delle loro finanze. "La misura è pensata per gli imprenditori hanno bisogno di credito e non possono ottenerlo a basso costo perché non hanno garanzie. La nuova legge rende il credito più conveniente per tutti gli imprenditori brasiliani, soprattutto per i piccoli che non hanno accesso alla banca", ha affermato. "Con il sostegno del parlamento, approveremo questa serie di misure che possono essere tradotte in più credito, tassi di interesse più convenienti, più posti di lavoro e più reddito per la società brasiliana", ha evidenziato. (segue) (Beb)