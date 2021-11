Africa: Sereni, Italia sta sviluppando un forte partenariato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella strategia italiana di partenariato con l'Africa, una nostra priorità è rappresentata dal convogliare risorse di cooperazione e investimenti produttivi verso i settori chiave dell'istruzione e della formazione professionale. In campo agricolo, finanziamo diversi progetti che contribuiscono alla sicurezza alimentare e allo stesso tempo modernizzano il settore agro-business africano. A tal proposito, va evidenziato il contributo della Cooperazione Italiana allo sviluppo imprenditoriale in Africa tramite pratiche d'acquisizione in loco di competenze innovative e tecnologiche, un fattore chiave - ha concluso la vice ministra - per garantire il pieno inserimento del Continente nel sistema economico globale e attrarre sempre più investitori in Africa". (Com)