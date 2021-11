© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE ROMA- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini e il presidente del Municipio XI Gianluca Lanzi, visiteranno la Scuola Mazzacurati.Roma, via Mazzacurati 90 (ore 15)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia e presidente del Municipio XI Gianluca Lanzi saranno al Parco Monte Cucco.Roma, via Orciano Pisano (ore 16:45)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa all'accensione delle luminarie di via Condotti.Roma, Largo Goldoni (ore 18) (segue).(Rer)