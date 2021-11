Argentina: governo annuncia avvio progetto su gasdotto Vaca Muerta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di petrolio è stata la più alta degli ultimi 6 anni, raggiungendo i 541 mila barili al giorno, quantità che non si otteneva da ottobre 2015. Questa cifra è dell'1,5 per cento superiore rispetto a settembre e del 12 per cento rispetto al mese di settembre dello scorso anno. Notevole la crescita del petrolio non convenzionale ben al di sopra della media. Nel mese di ottobre si è registrato un aumento del 9 per cento rispetto al mese precedente e del 61 per cento rispetto al 2020. La produzione non convenzionale rappresenta il 36 per cento della produzione totale, essenzialmente proveniente dal bacino di Vaca Muerta. Il segretario per l'Energia, Dario Martínez, ha affermato che "l'aumento della produzione consente di generare un circolo virtuoso che è molto positivo per il Paese perché mentre risparmiamo valuta estera, le province produttrici ricevono più royalties". (segue) (Abu)