Argentina: governo annuncia avvio progetto su gasdotto Vaca Muerta (6)

- Allo stato attuale il progetto prevede un gasdotto di 1.430 chilometri che vada dalle riserve di gas di scisto della provincia di Neuquen fino al confine con il Brasile, nella città di Uruguayana, più altri 600 chilometri in territorio brasiliano fino a Porto Alegre, dove si collegherebbe alla rete di distribuzione di gas del sud del Brasile. Il progetto "ha senso per entrambi i paesi". "Il Brasile ha bisogno di gas e le sue industrie accoglierebbero con piacere un gas più economico, mentre l'accesso al mercato brasiliano attirerebbe maggiori investimenti su Vaca Muerta", aveva aggiunto Scioli. Al di là della volontà dei governi la parte più difficile riguarda il finanziamento dell'opera. Secondo stime riportate da "Valor Economico" il costo del progetto è di 3,7 miliardi di dollari per l'Argentina e di altri 1,2 miliardi per il Brasile. Mentre i tempi di realizzazione sono previsti in non meno di tre anni dall'inizio dei lavori. (Abu)