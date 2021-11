Torino: il VII seminario italo-russo conferma i buoni rapporti tra i due paesi, stakeholder chiedono blocco sanzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio, da gennaio a giugno 2021 l'export delle aziende piemontesi è cresciuto del 42 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (377,1 milioni a confronto con 264,7 milioni), anche in questo caso superando i valori pre-pandemici del 28 per cento (293,5 milioni in 1H 2019). Le relazioni commerciali tra le due aree sono particolarmente significative, in quanto il Piemonte è la quarta regione italiana per export verso la Russia (639,3 milioni nel 2020). Altrettanto importante, però, è stata la crescita dell'import nei primi sei mesi dell'anno: +36 per cento (da € 17,2 milioni a € 23,5 milioni su base tendenziale), spinta soprattutto da metalli di base e prodotti in metallo (26 per cento del totale delle importazioni), legno e prodotti in legno (24 per cento del totale) e articoli in gomma e materie plastiche (18 per cento del totale). (segue) (Rpi)