Abruzzo: D'Annuntiis, approvato il Piano di difesa della costa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Piano - aggiunge D'Annuntiis - stima in 155 milioni di euro le risorse necessarie, nell'orizzonte temporale attuativo al 2040. Sono pianificati interventi per contenere le azioni erosive utilizzando anche tecniche innovative e sostenibili come per la spiaggia di alimentazione ad Alba Adriatica Nord e l'intervento ai margini dell'Area Marina Protetta a nord del Calvano a Pineto, inoltre, si vuole intervenire con trasformazioni delle strutture di difesa non idonee anche al fine della tutela dei valori naturalistici sottoposti all'azione meteomarina, (Riserva del Borsacchio, Roseto degli Abruzzi).Prevede anche, opere a beneficio della qualità delle acque di balneazione (Pescara e San Vito) e di trasformazione mirata al miglioramento della capacità difensiva delle opere e della riqualificazione paesaggistica (Montesilvano, Francavilla al Mare, Cologna, Casalbordino, Fossacesia)". "Si introducono le unità fisiografiche, in numero di 10, da Martinsicuro a San Salvo, come livello di gestione costiera superando i confini comunali e si perseguono letture analitiche e propositive di scala complessiva.Vengono individuate, inoltre le localizzazioni in mare di prelievo dei sedimenti per i ripascimenti e viene definito un sito dove poter procedere all'immersione delle sabbie di dragaggio dei porti che non risultano idonee all'utilizzo", conclude. (Gru)