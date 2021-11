Africa: Sereni, Italia sta sviluppando un forte partenariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- L'Italia considera una priorità della sua politica "un forte partenariato con l'Africa a vocazione economica, come chiaramente affermato nel documento di indirizzo strategico sull'Africa, varato lo scorso dicembre". Lo ha dichiarato la vice ministra, Marina Sereni, in un intervento video al Summit promosso a Johannesburg dall'European House Ambrosetti per favorire il dialogo e lo scambio tra Africa e Europa sulle opportunità di business e sviluppo, con un focus sullo scenario post-Covid19. "Il 7 e 8 ottobre - ha detto la vice ministra - abbiamo organizzato a Roma la terza edizione degli Incontri con l'Africa, con focus su ambiente, energia e sviluppo verde sostenibile. In precedenza, un'intera sessione del G20 a Presidenza italiana a Matera si è concentrata su questo Continente. Inoltre, per rafforzare gli sforzi nella lotta alla pandemia, lo scorso maggio abbiamo ospitato a Roma il Global Health Summit. In quest'occasione, il Governo italiano si è impegnato per fornire ai Paesi africani l'accesso a vaccini e agli strumenti terapeutici e diagnostici per combattere le crisi sanitarie attuali e future. Allo stesso tempo, si è molto lavorato per mobilitare risorse per i Paesi più vulnerabili con l'apporto sia delle Istituzioni Finanziarie Internazionali che del capitale privato". (segue) (Com)