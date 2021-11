Italia-Francia: incontro Di Maio-Le Drian, focus su Libia, Sahel ed Etiopia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Le elezioni in Libia, la collaborazione nella Task Force Takuba in Sahel, gli ultimi preoccupanti sviluppi in Etiopia: questi alcuni degli argomenti trattati oggi alla Farnesina dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, con l'omologo della Francia, Jean-Yves Le Drian. A riferirlo è la stessa Farnesina in una nota, precisando come il "cordiale colloquio" sia stato organizzato a margine della firma del "Trattato per una cooperazione bilaterale rafforzata", noto anche come Trattato del Quirinale. "I due ministri hanno discusso dei principali dossier dell'agenda bilaterale, confermando inoltre lo stretto coordinamento su Libia e Sahel. Il ministro Di Maio ha in particolare sottolineato l'importanza di assicurare elezioni presidenziali e parlamentari libere e inclusive in Libia il 24 dicembre 2021 ed ha ribadito la priorità del ritiro di tutti i mercenari e combattenti stranieri dal Paese", riferisce la nota. "Sul Sahel, regione di rilievo strategico per Roma e Parigi, i due ministri hanno condiviso il forte apprezzamento per la collaborazione crescente tra Italia e Francia, come testimoniato dalla partecipazione italiana alla Task Force Takuba, la coalizione di forze speciali europee per il contrasto al terrorismo nella regione saheliana", aggiunge la Farnesina. L'incontro ha offerto inoltre l'occasione per "rafforzare il coordinamento su altri temi di attualità internazionale, a partire dagli ultimi, preoccupanti sviluppi del conflitto in Etiopia e delle sue ripercussioni sulla regione del Corno d'Africa, e per esaminare le aree di cooperazione sui principali dossier della presidenza francese del Consiglio dell'Unione Europea (1 gennaio-30 giugno 2022)", conclude la Farnesina.(Com)