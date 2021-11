Perù: sondaggio Ipsos, 58 per cento dei peruviani non ha fiducia nel presidente Castillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 58 per cento dei peruviani non ha fiducia nel presidente Pedro Castillo ed un 30 per cento sarebbe favorevole ad una mozione di impeachment. Sono due dei principali risultati che ha fornito l'ultimo sondaggio pubblicato oggi dalla società "Ipsos", effettuato su 1208 persone 1208 appartenenti sia ad aree urbane che rurali del Paese. La percezione delle persone intervistate riguardo i principali temi dell'attualità politica, economica e sociale, mostra complessivamente un peggioramento dell'immagine del presidente a 100 giorni dalla sua assunzione. Sul fronte politico il 70 per cento degli intervistati ritiene le nomine del nuovo gabinetto recentemente insediato come "sbagliate", valutando i nuovi ministri come impreparati (46 per cento) o corrotti (28 per cento). Oltre un terzo dei peruviani non crede inoltre che Castillo stia combattendo la corruzione come aveva promesso in campagna elettorale, ritenendo anzi che il presidente prende decisioni che favoriscono all'aumento di questo fenomeno. (segue) (Brb)