Torino: il VII seminario italo-russo conferma i buoni rapporti tra i due paesi, stakeholder chiedono blocco sanzioni

- Si è svolto questa mattina il VII seminario italo-russo all'interno dell'auditorium del grattacielo Intesa-Sanpaolo a Torino. Un incontro in cui si sono confermati i buoni rapporti tra i due paesi e in particolare tra il Piemonte e la Russia. Una tendenza confermata dai dati presentati dalla Direzione studi e ricerche di Intesa-Sanpaolo in collaborazione con il Forum economico di San Pietroburgo. La prima metà dell'anno ha visto un incremento a doppia cifra dell'interscambio commerciale tra il Piemonte e la Federazione Russa. Nei primi sei mesi del 2021 l'interscambio è cresciuto del 42 per cento (400,6 milioni di euro) rispetto al primo semestre 2020 (282 milioni), superando abbondantemente i livelli pre-Covid (328,7 milioni nel primo semestre del 2019, +22 per cento). (segue) (Rpi)