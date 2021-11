Torino: il VII seminario italo-russo conferma i buoni rapporti tra i due paesi, stakeholder chiedono blocco sanzioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla stessa falsariga dei dati registrati a livello regionale anche l'interscambio commerciale tra la provincia di Torino e la Russia che risulta in forte crescita nel primo semestre dell'anno: +38 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020 (da 124,0 milioni a 171,1 milioni) e +24 per cento rispetto a gennaio-giugno 2019 (137,6 milioni). Particolarmente positivo il dato riferito alle esportazioni che non hanno mai smesso di crescere neppure durante la pandemia, registrando un +37 per cento sui primi sei mesi del 2020 (da 120,6 milioni a 165,6 milioni) e un +40 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019 (€ 117,9 milioni). Torino e provincia rivestono un peso molto importante, in quanto rappresentano il 43 per cento del totale dell'interscambio regionale. Da più parti è arrivata la richiesta di interrompere le sanzioni contro la Russia che, ha spiegato il presidente del Consiglio di amministrazione di Intesa-Sanpaolo Gros-Pietro, "rendono meno fertili le collaborazioni tra i paesi". (Rpi)