Ucraina: Merkel, minare indipendenza, sovranità e integrità non rimarrà senza conseguenze

- Minare l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina non rimarrà senza conseguenze. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, durante il colloquio telefonico che ha avuto oggi con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Come comunicato dal portavoce del governo federale Steffen Seibert, Merkel e Zelensky hanno affrontato la situazione di sicurezza al confine ucraino-russo e in Ucraina orientale. La cancelliera tedesca ha sottolineato il proprio “sostegno all'indipendenza, sovranità e integrità territoriale” dell'ex repubblica sovietica, evidenziando che “minarle non rimarrà senza conseguenze”. Merkel e Zelensky si sono poi detti d'accordo sulla necessità di portare avanti l'impegno nel Formato Normandia per l'attuazione degli accordi di Minsk, il cui obiettivo è la soluzione pacifica del conflitto nell'est dell'Ucraina. La cancelliera tedesca e il presidente ucraino hanno, infine, affrontato la situazione ai confini tra Bielorussia e Ue e tra le due ex repubbliche sovietiche. (Geb)