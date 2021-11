Energia: intesa tra Egitto e Israele per aumentare le forniture di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto e Israele hanno firmato un memorandum d'intesa che prevede la possibilità di aumentare le forniture di gas, con l'obiettivo di riesportare e utilizzare il gasdotto esistente tra i due Paesi per il trasporto di idrogeno in futuro. Lo riferisce un comunicato stampa diffuso dal ministero del Petrolio dell’Egitto, senza fornire dettagli sui quantitativi di gas in questione. La dichiarazione ha aggiunto che l'accordo fa parte degli sforzi volti a espandere l'uso di combustibili meno inquinanti e per ridurre le emissioni di gas serra nella regione mediorientale. (Cae)