Perù: sondaggio Ipsos, 58 per cento dei peruviani non ha fiducia nel presidente Castillo (2)

22 luglio 2021

- L'esito del sondaggio riflette in parte le difficoltà che ha attraversato Castillo nei suoi primi tre mesi di presidenza. In questo lasso di tempo ha infatti sofferto le dimissioni di diversi ministri ed è stato forzato ad operare un completo rimpasto di governo, dopo la fortissima opposizione riscontrata dal primo gabinetto di Guido Bellido. Solo la settimana scorsa si è dimesso il segretario alla presidenza, Bruno Pacheco, dopo essere stato accusato di avere interferito nei processi di nomina delle Forze armate. La stessa accusa aveva portato in precedenza alle dimissioni del ministro della Difesa, Walter Ayala. In totale il presidente Catillo ha sostituito ben dieci ministri nel corso del suo mandato. Il 19 novembre la deputata del partito oppositore di centrodestra "Avanza Pais", Patricia Chirinos, aveva presentato una mozione di impeachment contro il presidente per "incapacità morale", iniziativa che non è poi prosperata. "La governabilità non esiste con un presidente incapace di discernere tra il bene e il male, tra la legalità e l'immoralità", aveva affermato Chirinos. (segue) (Brb)