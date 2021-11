Cina: "Wsj", aziende statali limitano uso app messaggistica di Tencent tra i dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune aziende statali cinesi stanno limitando l'uso da parte dei loro dipendenti di una popolare app di messaggistica prodotta dal colosso digitale Tencent, motivando la decisione con possibili “problemi di sicurezza”. Lo scrive il “Wall Street Journal”, citando fonti a conoscenza del dossier. Questa settimana, i manager di almeno nove aziende statali, tra cui alcune delle più grandi della nazione, come China Mobile Ltd., China Construction Bank Corp. e China National Petroleum Corp., hanno detto ai dipendenti che qualsiasi gruppo di chat creato per motivi di lavoro su Weixin, l'app di messaggistica dominante di Tencent in Cina, potrebbe contenere informazioni sensibili e dovrebbe essere chiusa e cancellata. I dirigenti hanno anche ordinato ai dipendenti di essere cauti nell'usare Weixin, l'app “sorella” di WeChat all’interno del mercato cinese, per le comunicazioni relative al lavoro. L’iniziativa arriva mentre Pechino intensifica il controllo sui giganti di Internet tra cui Tencent, l'azienda più preziosa della Cina, nonché sulle pratiche di raccolta dati da parte di queste realtà.(Nys)