Perù: governo esclude chiusura unilaterale miniere ad Ayacucho (4)

- Il governo di sinistra del Perù aveva annunciato venerdì il suo impegno con alcune comunità della regione andina di Ayacucho a mediare i termini della chiusura delle miniere d'argento. In quell'occasione, il dirigente dei movimenti sociali locali di Ayacucho, Che Bernaola Torres, aveva affermato che l'impegno preso dal governo era per la chiusura delle miniere, e non per l'avvio di un dialogo. "Nel verbale (della riunione con il governo) si dice molto chiaramente che è stata costituita una commissione esecutiva (per la chiusura) non per il dialogo. In ogni caso secondo la legge, questo calendario deve essere rispettato", ha detto e ha ricordato che l'accordo specifica che "ci non ci saranno più autorizzazioni, estensioni e concessioni nelle sorgenti dei bacini idrici". Bernaola ha quindi insistito sul fatto che la chiusura delle miniere risponde ad un "clamore generale" della gente che "non sopporta più alcun abuso, né la contaminazione delle proprie acque e dei propri fiumi". (Brb)