Brasile: Bolsonaro, se dipendesse da me non ci sarebbero feste di carnevale

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che se dipendesse da lui non ci sarebbero feste per il carnevale 2022. "Se fosse per me certamente non si festeggerebbe Carnevale, ma non sono io a decidere. Secondo la Corte suprema a decidere sono governatori e sindaci", ha affermato il capo dello stato nel corso di un'intervista per Rádio Sociedade Bahia. Il presidente ha anche detto di non voler approfondire la questione legata ai festeggiamenti di Carnevele per evitare di avviare una nuova controversia politica. Bolsonaro ha tuttavia affermato di non essere a favore di nessun tipo di misure restrittive o di distanziamento sociale, anche in caso di nuova ondata pandemica. "Un'altra ondata sta arrivando, non so se un altro ceppo del virus o se il vaccino che perde efficacia. Questa è una realtà che dobbiamo affrontare, non ha senso nascondere la realtà o incolpare qualcuno per questa tragedia", ha detto, specificando che, nonostante ciò l'esecutivo sarà contrario a qualsiasi restrizione. "Vedo che alcuni paesi in Europa stanno adottando nuove misure. Se fossero adottati nuovi lockdown negli stati e nei municipi di tutto il Brasile causerebbero un grande danno all'economia del nostro paese. Questa è la nostra preoccupazione", ha concluso.(Brb)