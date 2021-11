Covid: transenne e buonsenso, piano prefettura Roma per arginare contagi in centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Transenne per canalizzare la folla, forze dell'ordine per disincentivare gli assembramenti, chiusure di alcune stazioni della metro e un forte invito al buonsenso utilizzando la mascherina anche all'aperto. Lo ha stabilito il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che, presieduto dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi, si è riunito oggi pomeriggio. Il modello su cui la prefettura punta per affrontare nel miglior modo possibile le festività del Natale, secondo quanto apprende "Agenzia Nova", è proprio il "modello Roma", quello testato l'anno scorso e che, grazie al quale, è stato possibile limitare i contagi nel flusso di turisti quando ancora la popolazione non era vaccinata. Da contemperare sono le necessità di un ritorno alle attività ordinarie e quello di garantire la salute pubblica. (segue) (Rer)