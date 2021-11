Covid: transenne e buonsenso, piano prefettura Roma per arginare contagi in centro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torneranno quindi nelle principali vie e piazze del centro della Capitale, oltre alle forze dell'ordine, alla polizia locale e ai volontari di protezione civile, anche le transenne per canalizzare la folla su strade meno affollate. Saranno quindi chiuse, quando lo si riterrà necessario, anche alcune stazioni della metro. Inoltre, il prefetto ha chiesto alla Regione Lazio di sensibilizzare i sindaci dell'area metropolitana ad incentivare, non potendo obbligare, la cittadinanza all'uso delle mascherine anche all'aperto. Tutti provvedimenti che scatteranno già a partire dal prossimo fine settimana e rimarranno in vigore fin dopo l'Epifania. (Rer)