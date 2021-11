© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco Giuseppe Sala incontra l'Ambasciatore Jill Morris in occasione della sua ultima visita ufficiale a Milano.Palazzo Marino, Sala Orologio, Piazza Scala, 2 (ore 12:15)REGIONEIl presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana con l'assessore regionale all'ambiente e clima Raffaele Cattaneo è presente all'apertura dei lavori della seconda giornata del forum sullo sviluppo sostenibile intitolato “Qui cresce il futuro” e promosso dalla Regione Lombardia. Tra i partecipanti anche Roberto Cingolani, ministro della transizione ecologica.Palazzo lombardia, auditorium Testori, piazza Città di Lombardia (ore 9:30).Conoscere il Programma #Next Generation EU: Workshop di Commissione bilancio, Fondazione Ambrosetti e PoliS Lombardia. Intervengono: il Presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi e, a seguire le relazioni tecniche di Polis e Ambrosetti e di docenti della Università Cattaneo Liuc e dell’Università di Bologna. Tra gli altri, sono inoltre previsti gli interventi di Giulio Gallera, presidente della Commissione consiliare bilancio; Davide Caparini assessore al bilancio di Regione Lombardia; Mauro Guerra Presidente Anci Lombardia e Gianni Rossoni, Presidente del consiglio delle autonomie Locali della Lombardia.Palazzo Pirelli, via F. Filzi, 22 (ore 9:30)L'assessore all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia, Fabio Rolfi, interviene alla cerimonia inaugurale delle Fiere zootecniche internazionali. Sono presenti: il ministro dell'agricoltura Stefano Patuanelli, i sottosegretari Andrea Costa (salute) e Manlio Di Stefano (affari esteri); gli onorevoli Filippo Gallinella (presidente 13ª commissione agricoltura), Silvana Comaroli e Luciano Pizzetti; l'eurodeputato Massimiliano Salini; il consigliere regionale Matteo Piloni; il presidente di CremonaFiere, Roberto Biloni e il direttore di CremonaFiere, Massimo De Bellis.CremonaFiere, padiglione 1, piazza Zelioli Lanzini, 1 Cremona (ore 12)VARIE"Cinquant'anni di Ance Lombardia". Intervengono: Tiziano Pavoni, Presidente di Ance Lombardia; Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia (video messaggio); Guido Guidesi, Assessore allo sviluppo economico della Regione Lombardia; Giacomo Ghilardi, Vice Presidente Vicario di ANCI LombardiaStadio di San Siro, ingresso 7 (ore 10.30)Conferenza stampa dei sindacati degli inquilini sull'emergenza abitativa a Milano.CISL Milano, via Tadino,23 (ore 11)Quarta edizione degli Stati Generali dell'Ingegneria , organizzati dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano. Saluti istituzionali del Presidente OIM Bruno Finzi, del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Intervengono, tra gli altri, Giovanni Azzone, presidente Arexpo, Arianna Censi, assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Assuntela Messina, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Giulia Pastorella.Diretta streaming (ore 14)Evento di premiazione dell’iniziativa “Dottorati in discipline umanistiche 37° ciclo” della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus. Intervengono nel corso della premiazione, il Presidente della Fondazione, Claudio Angelo Graziano, gli studenti vincitori e i rappresentanti delle università che si sono aggiudicate le cinque borse di dottorato in palio.Diretta streaming (ore 15)Humanité végétale et Les graines du monde: l'Institut Vavilov. Un pensiero evolutivo sul rapporto uomo-vegetale, un nuovo appuntamento di The Sweet Tomorrow.Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 16 (ore 18:30) (Rem)