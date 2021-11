Algeria-Tunisia: premier tunisina Bouden, presto una nuova strategia comune tra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Tunisia, Najla Bouden, ha dichiarato oggi ad Algeri che i due Paesi stanno lavorando per lanciare una nuova strategia nelle loro relazioni bilaterali. Dopo essere stata ricevuta dal presidente Abdelmadjid Tebboune, Bouden ha detto di “sentirsi come a casa”, sottolineando che la missione odierna “fa parte degli incontri periodici che ci riuniscono per rafforzare le nostre relazioni bilaterali". L'udienza si è svolta presso la sede della Presidenza della repubblica alla presenza del primo ministro e ministro delle Finanze “ad interim”, Aimene Benabderrahmane, del ministro degli Affari esteri e della Comunità nazionale all'estero, Ramtane Lamamra, e del direttore di gabinetto della presidenza della Repubblica, Abdelaziz Khellaf. (Ala)