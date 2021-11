Libia: governo, attacco armato a tribunale di Sebha “negativo per processo elettorale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri del Governo di unità nazionale della Libia ha ordinato ai ministeri dell'Interno e della Giustizia di garantire la protezione di tutti i tribunali competenti che ricevono i ricorsi relativi alle elezioni presidenziali e parlamentari, in coordinamento con i servizi di sicurezza. In una dichiarazione diffusa oggi, il Consiglio dei ministri ha condannato “l'attacco al tribunale di Sebha e ai suoi dipendenti da parte di un gruppo che ha violato la legge”, ritenendo che questo incidente abbia ricadute “negativo per lo svolgimento del processo elettorale”. Il Consiglio ha incaricato i ministeri della Giustizia e dell'Interno di indagare immediatamente sull’accaduto, redigere un rapporto dettagliato e adottare le misure necessarie al riguardo. La dichiarazione ha sottolineato che il Consiglio dei ministri “non esiterà a fornire un ambiente appropriato per le elezioni che si terranno il 24 dicembre”, invitando tutte le parti “a rispettare le leggi e il desiderio dei libici di adottare il percorso pacifico del processo politico”. Secondo quanto riferisce la stampa libica, oltre 100 uomini della brigata Tariq Bin Ziyad, milizia dove serve Saddam Haftar, il figlio generale Khalifa Haftar candidato alle elezioni presidenziali, hanno circondato l’edificio della Corte d'appello di Sebha, il capoluogo della regione libica del Fezzan, per poi minacciare e cacciare tutti coloro che si trovavano all'interno del tribunale, terrorizzando magistrati, dipendenti e cittadini. (segue) (Lit)