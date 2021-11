Libia: governo, attacco armato a tribunale di Sebha “negativo per processo elettorale” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto l'avvocato di Saif al Islam Gheddafi, Khaled Al Zaydi, ha detto - in un breve video fatto circolare sui social media - che oggi pomeriggio la Corte avrebbe dovuto esaminare il ricorso presentato dal suo assistito, escluso dalla corsa dalle presidenziali dell'Alta commissione elettorale della Libia. Ciò, tuttavia, non è avvenuto perché l’assalto degli uomini del generale Haftar ha espulso giudici, dipendenti e gli operatori del tribunale. Saif al Islam Gheddafi, ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra, sarebbe stato escluso dall’Alta corte sulla base dell'articolo 10 della legge elettorale presidenziale. Secondo Al Zaydi, l’articolo 10 non si applica a Saif al Islam, poiché non è stata emessa alcuna sentenza giudiziaria definitiva nei suoi confronti per un crimine o un delitto, come risulterebbe dal casellario giudiziale. Vale la pena ricordare che il figlio di Gheddafi era stato condannato a morte “in absentia” dal tribunale di Tripoli nel 2015, ma la sentenza era stata annullata pochi mesi dopo da un’amnistia generale emanata dal Parlamento di Tobruk. (segue) (Lit)