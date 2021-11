Libia: governo, attacco armato a tribunale di Sebha “negativo per processo elettorale” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è tutto. Sempre oggi il tribunale militare della città di Misurata in Libia ha emesso una condanna a morte per Khalifa Haftar. La sentenza è stata emessa contro il generale e altri sei ufficiali, in un caso relativo all’attacco contro l’Air defense college della città, ordinando la loro espulsione dal servizio militare e la privazione dei loro diritti civili. Il tribunale ha incaricato il dipartimento di polizia militare per eseguire immediatamente la sentenza, in conformità con la legge di procedura penale militare. La sentenza arriva mentre la magistratura della Libia è impegnata a valutare le 98 candidature alle elezioni presidenziali previste il 24 dicembre. La decisione della Corte marziale di Misurata appare fortemente politica ed è destinata a suscitare aspre polemiche nel Paese nordafricano. (segue) (Lit)