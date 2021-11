Libia: governo, attacco armato a tribunale di Sebha “negativo per processo elettorale” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiude il cerchio un criptico messaggio-sfogo su Twitter del capo dell’Alta commissione elettorale della Libia (Hnec), Imad al Sayeh. “Quando non accetti i loro programmi, non segui più i loro consigli, fai silenzio sui loro errori, e nascondi la verità insieme a loro, nelle loro opinioni devi ammettere (con forza) che non sei neutrale”, ha scritto Al Sayeh, in quella che sembra essere una risposta ai feroci attacchi politici ricevuti nelle ultime settimane sia da Tripoli che da Bengasi. Il presidente della Hnec, a capo di un'istituzione dovrebbe essere super-partes, è stato accusato a Tripoli di aver avallato le leggi elettorali emanate dal Parlamento di Tobruk senza quorum e senza previa consultazione con l’Alto Consiglio di Stato, il “Senato” libico basato nell’ovest del Paese. A Bengasi, invece, Al Sayeh è stato accusato di aver stretto un patto segreto con il premier del Governo di unità nazionale, Abdulhamid Dabaiba, per consentirgli di candidarsi nonostante le leggi emanate da Tobruk lo impediscano. (Lit)