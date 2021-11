Vaccino: Cavaleri (Ema), ottima risposta immunitaria per siero pediatrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul vaccino ai bambini abbiamo osservato un'ottima risposta immunitaria, per lo meno uguale a quella osservata tra gli adolescenti e protegge dal Covid oltre il 90 per cento. Dal punto di vista della sicurezza, abbiamo visto i soliti effetti collaterali, niente di rilevante". Così Marco Cavaleri dell'EMA, ospite a "Otto e mezzo" su La7. Inoltre, ha chiarito, "abbiamo anche visto meno eventi avversi di quanto osservato tra adolescenti e giovani adulti, anche perché la dose é un terzo di quella per gli adulti. Perché il vaccino sia disponibile per i bambini, bisognerà aspettare dopo seconda metà di dicembre". Nel corso della trasmissione Cavaleri ha chiarito che "tremila soggetti sono la dimensione standard per verificare i vaccini. Ma é importante proseguire il monitoraggio del vaccino ai bambini, presto avremo i dati dagli Stati Uniti e Israele, e verificheremo eventuali eventi avversi come le miocarditi. Ma siamo fiduciosi che vedremo meno incidenza nei bambini piccoli". (Com)