Concorrenza: Buratti (Pd), bene tavolo unitario sindacati balneari

21 luglio 2021

- "È molto positivo il lavoro del tavolo unitario delle sigle maggiormente rappresentative del settore balneare Sib Confcommercio, Fiba Confesercenti, Cna Balneari, Imprese Demaniali Confartigianato e Federbalneari Italia, le quali dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato sulle concessioni balneari hanno chiesto a governo e Parlamento di avviare un confronto". Lo dichiara in una nota Umberto Buratti, deputato del Partito democratico, che accoglie "l'appello poiché ritengo indispensabile definire rapidamente una riforma organica che, in ragione delle caratteristiche specifiche e uniche del nostro demanio marittimo, tenga insieme i principi della concorrenza e la tutela degli attuali concessionari che hanno investito ingenti somme per garantire negli anni servizi balneari di altissima qualità che non possono essere svenduti. Si rischia, non solo di peggiorare il servizio, ma di mandare in fallimento migliaia di imprese balneari. Come Gruppo parlamentare del Pd – conclude Buratti - siamo pronti a dare il nostro contributo". (Com)