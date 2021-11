Germania: Habeck (Verdi), neutralità climatica è progetto gigantesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La neutralità climatica è “un progetto gigantesco di trasformazione” per la Germania, con “un'immensa quantità di cambiamenti e richieste”. Pertanto, si devono “moderare” diverse questioni. È quanto affermato da Robert Habeck, copresidente dei Verdi con Annalena Baerbock, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. Secondo il leader degli ecologisti, nel progresso della Germania verso la neutralità per il clima, si deve bilanciare “la vecchia industria e la nuova, la paura della perdita di posti di lavoro e le nuove opportunità. Tale processo “non può essere organizzato d'autorità”. Secondo Habeck, infatti, “una conversione di queste dimensioni può avere successo solo se è politicamente strutturata”. È, dunque, necessario “creare un contesto per un tale cambiamento, convincerne la società”, ha infine affermato il copresidente dei Verdi. (Geb)