Vaticano: Papa, Mediterraneo si sta trasformando nel cimitero più grande del mondo

- "Il Mediterraneo si sta trasformando nel cimitero più grande del mondo". Lo ha detto Papa Francesco partecipando all'incontro con i giovani studenti delle scuole che prendono parte all'iniziativa internazionale della rete di Scholas Occurrentes. Presso il Pontificio Collegio Internazionale Maria Mater Ecclesiae erano presenti i ragazzi di 41 Paesi che partecipano al meeting. "Quando parliamo di rifugiati - ha aggiunto il Santo Padre - non parliamo di numeri ma di nostri fratelli e nostre sorelle. Ho conosciuto rifugiati che hanno impiegato anni per arrivare in Europa e lo hanno fatto per poter vivere".(Civ)