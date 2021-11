Milano: Consiglio comunale boccia mozione contro utero in affitto presentata dalla Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale ha bocciato, con 20 contrari, 13 favorevoli e 3 astenuti, la mozione presentata dal consigliere comunale della Lega Deborah Giovanati contro l'utero in affitto. Durante la sessione di oggi ha preso la parola sul tema anche l'assessore ai servizi civici Gaia Romani, che oltre a definire degradante il termine stesso di "utero in affitto" e invitare ad utilizzare la meno connotata espressione di "maternità surrogata", ha riscontrato nella mozione "una trattazione superficiale di un tema molto complesso". "Dal consiglio comunale di Milano – ha replicato Giovanati - deve arrivare la condanna a una violenza contro le donne come l'utero in affitto. Mi dispiace che anche la Giunta di Milano bocci una mozione contro questa aberrazione nei confronti delle donne e bambini proprio nel giorno contro la violenza sulle donne". La maggioranza, tuttavia, ha a gran voce definito "pretestuosa" la presentazione della mozione proprio in vista del 25 novembre. "Non si capisce cosa si chieda al Comune di fare con questo testo – ha invece dichiarato il consigliere del Pd Filippo Barberis – che è una presa di posizione volta solo a mettere in difficoltà la maggioranza, ma questo non succederà". (Rem)