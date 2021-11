Migranti: Fratoianni, governo italiano assegni porto sicuro a Sea Watch con 463 naufraghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento 463 persone sono a bordo della Sea-Watch in attesa di un porto sicuro dove sbarcare da più di una settimana. E una tempesta di maltempo prevista si sta avvicinando". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. "Allo stesso tempo, Mediterranea e Alarmphone - prosegue - hanno lanciato l'allarme per un barcone con 430 persone a bordo che sta imbarcando acqua. Tre persone sono già morte. Nessuna risposta ancora dalle autorità maltesi o italiane. Una strage senza fine, della quale il nostro Paese e l'Europa sono complici. Voltarsi dall'altra parte non è la soluzione. Prima si salva - conclude Fratoianni - poi si discute. Nessun essere umano è illegale. Fateli sbarcare". (Rin)