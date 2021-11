Italia-Francia: Mattarella a Macron, Trattato Quirinale contribuirà a costruire Ue più forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma del Trattato per una cooperazione bilaterale rafforzata tra Italia e Francia è “un risultato importante, un testo di ampio respiro”. E’ quanto ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l’incontro al Quirinale con l’omologo francese, Emmanuel Macron, in vista della firma di domani del Trattato di cooperazione bilaterale rafforzata, anche chiamato come Trattato del Quirinale. Secondo quanto si apprende, nel corso del colloquio il capo dello Stato ha sottolineato come il trattato riguarda due Paesi membri e fondatori dell’Unione europea “che condividono l’impegno per la costruzione del grande progetto europeo”. Per questo la firma del documento concorre a costruire “un’Unione più forte”, tanto più necessaria oggi “di fronte a sfide che solo un’Europa più integrata può affrontare, come la crisi pandemica ha messo in luce”, ha osservato Mattarella. Il presidente della Repubblica ha inoltre rimarcato come il rafforzamento della cooperazione tra Italia e Francia deve avere come obiettivo il “portare all’interno dell’Unione europea la necessaria ambizione”. Per questo motivo, Matterella ha detto alla controparte francese che dimensione europea è “l’elemento chiave in una fase in cui siamo chiamati a superare la crisi legata alla pandemia e a ripartire con rinnovato slancio per affrontare con successo le grandi sfide della transizione ecologica e digitale”. Infine Mattarella ha detto che il dialogo e la cooperazione tra i due Paesi saranno rilanciati e che resteranno come “un investimento nel comune futuro di Italia e Francia”. (Res)