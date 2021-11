Torino: Gros-Pietro (Intesa-Sanpaolo) a "Nova", rimuovere sanzioni Russia per rendere collaborazione più fertile

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni non ostacolano la collaborazione, ma certamente una loro rimozione renderebbe essa più fertile. Lo ha affermato il presidente del Consiglio di amministrazione di Intesa-Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro ad "Agenzia Nova" a margine del VII seminario italo-russo. "La soluzione va cercata a livello europeo in accordo, naturalmente, con la Russia. Vanno eliminate le sanzioni eliminando le cause", ha concluso. (Rpi)