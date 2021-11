Green pass: De Maria (Pd), respinta sospensiva Cunial, ora tutti rispettino regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati, "respingendo con decisione collegiale la richiesta di sospensiva della collega Cunial, ha chiarito che per l'accesso alla Camera dei deputati è necessario essere provvisti di green pass. Si è così ristabilito il valore delle stesse regole per noi parlamentari e per tutti i cittadini, insieme a una condizione di sicurezza sanitaria. Auspico che ora tutti rispettino con rigore e correttezza le regole. Alla Camera come in tutto il Paese". Lo afferma in una nota Andrea De Maria, deputato Pd e segretario di presidenza della Camera. (Com)