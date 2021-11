Violenza donne: Baglio (Pd), Roma ha fatto la sua parte oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata internazionale per il contrasto alla violenza sulle donne "Roma ha fatto la sua parte". Lo dichiara la capogruppo del Partito democratico, Valeria Baglio, in un post su Facebook. "Siamo felici - aggiunge - di aver approvato oggi una mozione importante, che rinnova l'impegno di questa amministrazione e traccia chiare linee di intervento per sostenere i percorsi di autonomia delle donne e dare loro risposte concrete, oltre il 25 novembre noi ci siamo.Nel pomeriggio, le squadre femminili di calcio di Roma e Lazio sono simbolicamente in Campidoglio, insieme al sindaco Gualtieri e all'assessora Lucarelli.Rinnoviamo il nostro impegno per tutte le donne che stanno lottando per uscire da situazioni di violenza e con le operatrici che le sostengono, ogni giorno, per uscire dalla spirale agita da chi diceva di amarle.Un lavoro duro e delicato che va sostenuto con proposte per aprire luoghi di accoglienza a disposizione dei centri antiviolenza e costruire ogni giorno la città in grado di non lasciare nessuna da sola. Una città di servizi - conclude Baglio - che sanno far fronte ad una richiesta di sostegno, cura e accoglienza, che sappia prevenire e sensibilizzare". (Rer)