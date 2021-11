Comuni: Castelli (Anci), bene via libera Camera a terzo mandato sindaci fino a 5.000 abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo con estrema soddisfazione l'approvazione avvenuta oggi da parte dell'Aula della Camera della riforma dell'articolo 51 del Tuel che consente un terzo mandato consecutivo in tutti i Comuni fino a 5.000 abitanti". Lo dichiara il sindaco di Cerignale e coordinatore nazionale Anci dei piccoli Comuni, Massimo Castelli. "Dopo anni di battaglie, una delle richieste da lungo tempo avanzate dall'Anci è stata approvata con 328 voti favorevoli e nessuno contrario dalla Camera - osserva l'esponente dell'Associazione nazionale comuni italiani - e prosegue ora il suo iter al Senato. Grazie al particolare impegno di un nostro collega deputato, Roberto Pella, vicepresidente vicario Anci e primo firmatario della proposta di legge 'liberiamoisindaci' ispirata dall'Associazione, ed evidentemente anche per una intesa trasversale che si è saputa creare in Parlamento, è prevista la possibilità di un terzo mandato consecutivo per i Comuni fino a 5.000 abitanti, fino ad oggi possibile solo per gli Enti fino a 3.000 abitanti". Castelli aggiunge: "La posizione espressa dall'Associazione a tale riguardo è e resta sempre ispirata innanzitutto dal principio di consentire ai cittadini elettori di indicare il proprio e più diretto rappresentante senza limiti temporali, principio naturalmente valido per tutti i Comuni, un limite, tra l'altro, previsto solo per i Comuni. Nelle ultime tornate elettorali, l'aggravarsi delle oggettive difficoltà nel reperire candidati a primo cittadino nei Comuni più piccoli trova ora una prima risposta concreta da parte del legislatore". (segue) (Com)