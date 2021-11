Germania: Covid, per Habeck (Verdi) vaccino obbligatorio giusto “sul piano politico-etico”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Introdurre la vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19 in Germania sarebbe giusto “sul piano etico politico, data la portata drammatica della pandemia” nel Paese, dove “il danno per la società è troppo grande”. Tuttavia, “a livello pratico, (…) questioni giuridiche e attuazione devono essere ben ponderate”. È quanto affermato da Robert Habeck, copresidente dei Verdi con Annalena Baerbock, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. Il leader degli ecologisti ha evidenziato che, se in Germania la vaccinazione contro il coronavirus diventasse “obbligatoria domani, sarebbe troppo tardi per spezzare la quarta ondata”. Per Habeck, questa fase della pandemia va “rallentata” e si deve “guadagnare tempo” per effettuare le vaccinazioni di richiamo. Ora, secondo il copresidente dei Verdi, “puntare sul vaccino obbligatorio non aiuta”, ma devono essere applicate “in modo coerente” le misure anticontagio. Se così non dovesse funzionare, tali provvedimenti dovranno essere “inaspriti il più rapidamente possibile”. Per allora, ha infine affermato Habeck, “non si parlerà più di restrizioni differenziate ai contatti, ma di misure generali”. (Geb)